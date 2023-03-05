Якщо “Вагнер” відступить від Бахмута, весь фронт зруйнується, – Пригожин

Глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин упевнений, що відступ його військ від Бахмута зруйнує весь фронт аж до кордонів Росії чи навіть далі, а потім Росія звинуватить найманців у поразці на війні.

Про це сам Пригожин заявив у відеозверненні.

“Якщо ПВК “Вагнер” відступить від Бахмута, то весь фронт посиплеться. На сьогодні ПВК “Вагнер” є цемонтом який все утримує… Якщо ПВК “Вагнер” зараз відкочується, то в історії відбувається наступна ситуація: зрозуміло, що фронт посиплеться до російських кордонів, може і далі посиплеться”, – розмірковує він.

Пригожин скаржиться, що влада Росії звинуватить вагнерівців у поразках на війні, оскільки відступ найманців від Бахмута “спричинить “ефект пружини”, а українська армія з усіх боків прорветься на територію “ЛНР”, змете Луганськ, і вийдуть на територію Росії, а потім захоплять і Крим”.

Відео зі словами бойовика з’явилося в мережі пізно ввечері 4 березня. Наразі невідомо, коли і де його було записано.