Політика

Якщо Україна та Польща посваряться, це стане “найбільшим ідіотизмом в історії”, – Туск про ситуацію на кордоні

26 Лютого 2024 18:35
читать на русском →
кордон, польща
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск / Фото: AP

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у відносинах з Україною є “один критичний момент”, який потрібно вирішити з урахуванням інтересів усіх сторін.

Про це посадовець повідомив під час пресконференції зі своїм канадським колегою Джастіном Трюдо у Варшаві 26 лютого.

“Немає дефіциту польсько-українських відносин. Але є один критичний момент, що стосується експорту українського збіжжя й інших агропродуктів до Польщі та Європи без мита і стандартів, які діють в ЄС”, — сказав Туск.

Прем’єр-міністр зазначив, що сторони повинні знайти рішення, які не зашкодять Україні, але і щоб жертвами не стали польські фермери.

“Зрозуміло, що це складний момент. Маємо знайти рішення, але не таке, що могло б нас роз’єднати. Якби ми зараз посварилися, то це був би найбільший ідіотизм в історії наших народів”, — додав посадовець.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Лютого 2024 20:10

Головнокомандувач ЗСУ Сирський готує два плани для війни, – Зеленський
26 Лютого 2024 21:27

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
26 Лютого 2024 21:17

До переліку нематеріальної спадщини України додали 4 нові елементи
26 Лютого 2024 20:45

Зеленський у березні може відвідати Вірменію та Азербайджан — ЗМІ
26 Лютого 2024 19:45

Ворог застосовує авіацію, щоб прорвати оборону ЗСУ біля Синьківки на Куп’янському напрямку, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
усі думки