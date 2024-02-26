Якщо Україна та Польща посваряться, це стане “найбільшим ідіотизмом в історії”, – Туск про ситуацію на кордоні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у відносинах з Україною є “один критичний момент”, який потрібно вирішити з урахуванням інтересів усіх сторін.

Про це посадовець повідомив під час пресконференції зі своїм канадським колегою Джастіном Трюдо у Варшаві 26 лютого.

“Немає дефіциту польсько-українських відносин. Але є один критичний момент, що стосується експорту українського збіжжя й інших агропродуктів до Польщі та Європи без мита і стандартів, які діють в ЄС”, — сказав Туск.

Прем’єр-міністр зазначив, що сторони повинні знайти рішення, які не зашкодять Україні, але і щоб жертвами не стали польські фермери.

“Зрозуміло, що це складний момент. Маємо знайти рішення, але не таке, що могло б нас роз’єднати. Якби ми зараз посварилися, то це був би найбільший ідіотизм в історії наших народів”, — додав посадовець.