Якщо Трамп переможе на виборах, Путін сидітиме у Києві – Гарріс

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що президент рф “сидітиме в Києві”, якщо Дональд Трамп отримає перемогу на виборах.

Про це передає CNN.

Таку заяву Гарріс зробила під час передвиборчого заходу в Мічигані.

“Він сказав, Дональд Трамп: “Я вирішу питання України та Росії за день”. Прочитайте й усвідомте, що він говорить. Він би здався”, – вважає Гарріс.

Вона зазначила, що Трамп хотів би, щоб Україна капітулювала у своїй боротьбі з агресором.

“Якби Дональд Трамп був президентом, Володимир Путін сидів би в Києві. Зрозумійте, що це означатиме для Америки та наших позицій у світі”, – додала кандидатка у президенти США.