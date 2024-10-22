Політика

Якщо Трамп переможе на виборах, Путін сидітиме у Києві – Гарріс
22 Жовтня 2024 10:44
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Камала Гарріс, трамп
Камала Гарріс / Фото з відкритих джерел

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що президент рф “сидітиме в Києві”, якщо Дональд Трамп отримає перемогу на виборах.

Про це передає CNN.

Таку заяву Гарріс зробила під час передвиборчого заходу в Мічигані.

“Він сказав, Дональд Трамп: “Я вирішу питання України та Росії за день”. Прочитайте й усвідомте, що він говорить. Він би здався”, – вважає Гарріс.

Вона зазначила, що Трамп хотів би, щоб Україна капітулювала у своїй боротьбі з агресором.

“Якби Дональд Трамп був президентом, Володимир Путін сидів би в Києві. Зрозумійте, що це означатиме для Америки та наших позицій у світі”, – додала кандидатка у президенти США.


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