Політика

Якщо Росію не перемогти зараз, вона нападе знову — Дуда

20 Листопада 2023 20:59
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дуда

Якщо російських окупантів не перемогти зараз на українській території, Москва «нападе знову», і тому «у нас немає сумнівів, що сьогодні Україна є місцем, де на карту поставлено долю нашої безпеки».

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє PAP.

Журналіст запитав його, чи повинні країни сходу НАТО наростити підтримку України і якої політики в цьому плані він очікує від нового польського уряду.

«Я припускаю, що польська влада, незалежно від того, з якого політичного табору вона походить, буде продовжувати цю політику, яка є політикою, що реалізовується абсолютно в польських, а також європейських інтересах», — відповів Дуда.

На його думку, «підтримка України [польською владою] очевидна».

Польща вже відправила в Україну понад 300 танків, понад 100 одиниць бронетехніки, «сотні тисяч» одиниць зброї та боєприпасів, а також «незліченну кількість» предметів амуніції, додав Дуда.

Він висловив надію на посилення антиросійських санкцій Євросоюзу.


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