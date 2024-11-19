Політика

Шольц намагався підірвати зусилля Трампа щодо закінчення війни в Україні своїм дзвінком до Путіна – Дуда
19 Листопада 2024 08:58
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дуда, путін, шольц
Анджей Дуда / Фото з відкритих джерел

Президент Польщі Анджей Дуда висловив думку, що телефонний дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського лідера Володимира Путіна міг бути спрямований на підрив зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. 

Про це він заявив у коментарі Bloomberg.

“Вважаю, що це була спроба досягти припинення вогню в Україні перед тим, як Дональд Трамп вступить на посаду”, — зазначив Дуда.

Польський президент також критично відгукнувся про рішення Шольца запросити чинного президента США Джо Байдена на перемовини про майбутнє України з лідерами Франції та Великої Британії, що відбулися в жовтні цього року в Берліні.

Дуда висловив здивування, що українського президента Володимира Зеленського не запросили на ці переговори. Bloomberg підкреслює, що заяви Дуди свідчать про напруженість серед союзників Києва перед можливим “геополітичним потрясінням” через повернення Трампа до Білого дому.


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