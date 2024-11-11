Президент Польщі зустрінеться з Трампом перед його інавгурацією у січні 

Президент Польщі Анджей Дуда планує зустріч із новообраним президентом США Дональдом Трампом ще до його інавгурації у січні.

Про це повідомляє в соцмережі X канцелярія президента РП. Зазначається, що домовленість про зустріч була досягнута під час сьогоднішньої телефонної розмови Дуди з Трампом.

У ході розмови Трамп привітав поляків із Днем незалежності та висловив подяку за підтримку, отриману від польської громади в США.

«Ми узгодили, що зустрінемося до його офіційного вступу на посаду в січні. Також обговорили польське головування в ЄС у першій половині 2025 року та його пріоритети, зокрема посилення зв’язків між ЄС і США», — процитувала слова Дуди канцелярія президента Польщі.