Політика

Президент Польщі зустрінеться з Трампом перед його інавгурацією у січні 
11 Листопада 2024 21:34
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дуда, трамп
Анджей Дуда та Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Президент Польщі Анджей Дуда планує зустріч із новообраним президентом США Дональдом Трампом ще до його інавгурації у січні.

Про це повідомляє в соцмережі X канцелярія президента РП. Зазначається, що домовленість про зустріч була досягнута під час сьогоднішньої телефонної розмови Дуди з Трампом.

У ході розмови Трамп привітав поляків із Днем незалежності та висловив подяку за підтримку, отриману від польської громади в США.

«Ми узгодили, що зустрінемося до його офіційного вступу на посаду в січні. Також обговорили польське головування в ЄС у першій половині 2025 року та його пріоритети, зокрема посилення зв’язків між ЄС і США», — процитувала слова Дуди канцелярія президента Польщі.


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