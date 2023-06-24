Політика

Якщо Пригожин протримається 48 годин, Путін втратить легітимність – Подоляк

24 Червня 2023 20:39
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росія, путін, подоляк, пригожин

Якщо засновник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин протримається 48 годин, то російський диктатор Володимир Путін втратить свою залишкову легітимність.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю виданню “Настоящее время”.

За його словами, диктатор є людиною з відкладеним принципом ухвалення рішень, яка є досить боягузливою і не ухвалює ефективних рішень.

“І якщо Пригожин протримається 48 годин у тому статусі, в якому він зараз перебуває, контролюючи ту чи іншу об’ємну територію, то Путін, мені здається, втратить залишкові свої легітимності”, – заявив Подоляк.

Він додав, що в РФ відбувається зараз громадянська війна.

“Тому що те, що ми з вами бачимо зараз, – це обнулення залишкової репутації Путіна. До цього моменту його вважали людиною, яка контролює процеси, консолідує еліту, його всі підтримують тощо. Зараз на ваших очах відбувається залишкове обвалення цього міфу”, – заявив Подоляк.


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