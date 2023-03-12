Суспільство

Які причини дозволять не приходити до військкомату по повістці

12 Березня 2023 13:45
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військомат, повістка

Перелік причин, через які військовозобов’язаний після вручення повістки може не прийти до ТЦК, зменшився. Тепер лише три причини звільняють громадян від відповідальності в разі неявки до військкомату.

Про це повідомляє Урядовий портал.

До 19 лютого 2023 року подовжено воєнний стан та мобілізацію, відповідно, чоловіки віком від 18 до 60 років продовжують отримувати повістки.

Випадки, коли за неявку не передбачена відповідальність, визначена постановою Кабінету міністрів “Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до ТЦК та СП для призову на збори”. У вересні 2022 року цей перелік значно скоротили.

За яких поважних причин військовозобов’язаний може не прийти до ТЦК:

  1. Хвороба, яка не дає можливості самостійно рухатися.
  2. Необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи дружини/чоловіка (ці особи мають проживати разом із військовозобов’язаним, також не повинно бути близьких родичів, які здатні взяти на себе догляд).
  3. Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов’язаного або резервіста.

Для підтвердження поважної причини, через яку немає можливості вчасно відвідати військкомат по повістці, потрібно надати відповідні довідки, офіційні документи.

Наявність “білого квитка” не є беззаперечною підставою для звільнення від мобілізації, оскільки чи можуть мобілізувати громадянина з білим квитком, залежить від категорії, зазначеної у квитку. Лише категорія «повна непридатність», зазначена в документі, дає право не служити в армії незалежно від ситуації в Україні.

Відповідальність за неявку до ТЦК без поважних причин

Відповідальність та покарання за неявку до військкомату визначається видом повістки та кількістю випадків, коли особа не прийшла до ТЦК. Максимальний штраф за неявку до центру для уточнення особистої інформації становить 8 500 грн.

Якщо особа не приходить після вручення повістки три та більше разів, на військовозобов’язаного мають право подати до суду та притягнути до кримінальної відповідальності.

Якщо особа не з’явилася до військкомату за мобілізаційним розпорядженням, їй загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років.


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