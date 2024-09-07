Суспільство

Як зараз виглядає Вовчанськ
7 Вересня 2024 15:54
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Вовчанськ перетворюється на чергову піхотну “м’ясорубку” для росіян. Для України — на чергове місто-примару, яке окупанти зрівняли з землею і закидали своїми тілами.

Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького оприлюднила у мережі фото зруйнованого міста.

Місто Вовчанськ розташоване приблизно за п’ять кілометрів від державного кордону з рф. До війни тут проживало понад 17 тисяч українців, зараз з місцевих тут лишилися поодинокі відчайдухи / Фото Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького

“Місто майже повністю зруйноване, від ударів артилерії та FPV-дронів вигорають цілі вулиці, місто вкрите димом. В повітрі цілодобово стоїть гул дронів, в небі одночасно знаходяться десятки квадрокоптерів. Над ними — розвідувальні “крила”. Перевага у небі майже стовідсотково означає перевагу на землі”, – йдеться у коментарі до фото.


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