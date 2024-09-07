Як зараз виглядає Вовчанськ

Вовчанськ перетворюється на чергову піхотну “м’ясорубку” для росіян. Для України — на чергове місто-примару, яке окупанти зрівняли з землею і закидали своїми тілами.
Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького оприлюднила у мережі фото зруйнованого міста.
“Місто майже повністю зруйноване, від ударів артилерії та FPV-дронів вигорають цілі вулиці, місто вкрите димом. В повітрі цілодобово стоїть гул дронів, в небі одночасно знаходяться десятки квадрокоптерів. Над ними — розвідувальні “крила”. Перевага у небі майже стовідсотково означає перевагу на землі”, – йдеться у коментарі до фото.