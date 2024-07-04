Суспільство

Як виглядає мікрорайон “Канал” у Часовому Яру, з якого вийшли ЗСУ
4 Липня 2024 21:18
читать на русском →

Росіяни продовжують штурмувати та знищувати Часів Яр у Донецькій області. Українські військові відійшли з мікрорайону “Канал”.

“Мікрорайон “Канал”, в який ворог зайшов, утримувати було не доцільно. Адже це загрожувало життю і здоров’ю військовослужбовців. Позиції наших захисників було зруйновано. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш заготовлені позиції”, – розповів речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин.

Воїни 24 ОМБр імені короля Данила, які продовжують оборону міста показали фото зруйнованого міста.

“Мікрорайон “Канал” біля каналу Сіверський Донець – Донбас перетворився на груду попелу – такий вигляд він має наразі.Такий пейзаж, який колись був за межами нашої уяви, за два роки війни вже став звичним. Від нашої згуртованості сьогодні залежить те, як виглядатимуть наші міста завтра”, – зазначили у бригаді.

Знищений росіянами Часів Яр / Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
4 Липня 2024 20:48

Зеленський збирав Ставку: говорили про дрони і РЕБ
4 Липня 2024 21:18

Як виглядає мікрорайон “Канал” у Часовому Яру, з якого вийшли ЗСУ
4 Липня 2024 20:31

Росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одещини балістикою
4 Липня 2024 20:16

Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в Держмитслужбі
4 Липня 2024 17:51

Як порожніють російські склади військової техніки
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
усі думки