Як виглядає мікрорайон “Канал” у Часовому Яру, з якого вийшли ЗСУ

Росіяни продовжують штурмувати та знищувати Часів Яр у Донецькій області. Українські військові відійшли з мікрорайону “Канал”.

“Мікрорайон “Канал”, в який ворог зайшов, утримувати було не доцільно. Адже це загрожувало життю і здоров’ю військовослужбовців. Позиції наших захисників було зруйновано. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш заготовлені позиції”, – розповів речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин.

Воїни 24 ОМБр імені короля Данила, які продовжують оборону міста показали фото зруйнованого міста.

“Мікрорайон “Канал” біля каналу Сіверський Донець – Донбас перетворився на груду попелу – такий вигляд він має наразі.Такий пейзаж, який колись був за межами нашої уяви, за два роки війни вже став звичним. Від нашої згуртованості сьогодні залежить те, як виглядатимуть наші міста завтра”, – зазначили у бригаді.