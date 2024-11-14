Як вибрати брендовані ручки для корпоративного стилю

Друк на ручках, одному з найпопулярніших канцелярських товарів, допомагає розширити цільову аудиторію та підвищити лояльність клієнтів. Цей успішний маркетинговий прийом використовують практично усі великі світові організації. Адже доведено, що люди запам’ятовують бренди доти, доки користуються рекламною продукцією з їхнім логотипом.

У чому популярність брендованих ручок?

У сучасних умовах важко уявити успішну компанію, яка не має пам’ятних сувенірів, тому брендовані ручки є найбільш популярними в цьому плані. Займаючи мінімальну рекламну площу, вони можуть ефективно просувати бренд або продукт, підвищувати впізнаваність компанії та привертати увагу нових клієнтів.

Сучасні технології друку дозволяють наносити зображення на найрізноманітніші матеріали та предмети. Особливо високим попитом користуються як ручки, так і олівці. Причин такої популярності багато, серед них такі як:

Такий вид канцелярії як ручки з логотипом завжди на виду. На відміну від буклетів, листівок і рекламних каталогів, їх не викидають. Ними користуються щодня, що підвищує впізнаваність бренду. Брендовані ручки – простий, але дуже ефективний спосіб охопити ширшу цільову аудиторію. Це ненав’язлива реклама, яка не викликає негативних почуттів у клієнтів. У цьому принципова відмінність брендованої продукції від інших інструментів просування. Різноманітність використання. Гравіювання ручок перетворює їх зі звичайного канцелярського приладдя в елегантні аксесуари, які можна використовувати в рекламних цілях і роздавати на презентаціях, виставках і промо-акціях. Брендовані ручки є невід’ємним атрибутом культури компанії, що дозволяє підкреслити її індивідуальність і статус. Сувенірні канцелярія відрізняється за матеріалом, якістю та дизайном. Ви легко підберете доступний за ціною варіант, що відповідає вашому бренду та рівню цільової аудиторії.

Брендовані ручки та олівці гарантують, що ваша цільова аудиторія надовго збереже контакт з вашим логотипом. Ефективність ручок з логотипом залежить від естетичної привабливості обраного вами варіанту. Незвичайні методи персоналізації підходять для молодих, енергійних брендів. Власникам великого бізнесу варто зупинити свій вибір на ручках, виготовлених з відновлюваних або перероблених матеріалів.

Методи нанесення логотипу на ручках

Ціна ручки залежить від комплектації та обраного способу нанесення. Основними техніками нанесення, що використовуються у процесі виробництва є: