“Я впевнений в Америці. Впевнений” – Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Іспанії

У Сполучених Штатах зараз спостерігається політичний шторм, але він буде подоланий, адже країна має сильні суспільство, інституції та енергію демократії.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відкриття саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді (Іспанія).

“Європа дійсно довела, що має право бути світовим центром захисту людської свободи та міжнародного права. І що б не відбувалось в інших частинах світу, які б політичні торнадо не переживали наші партнери, Європа має бути сильною… Зараз Європа спостерігає за подіями в Америці – за політичним штормом, який набирає обертів”, – сказав він.

За словами Зеленського, Європа має свій самостійний потенціал сили та свою глобальну роль, і тому “має бути максимально потужною в усіх ключових питаннях, важливих для Європи”.

“А щодо політичних штормів… Я впевнений в Америці. Впевнений. Це сильні люди, сильне суспільство, сильні інституції, сильна енергія демократії. Нещодавно я був у Вашингтоні, спілкувався з президентом Байденом, спілкувався з конгресменами з обох партій, обох палат. Вони абсолютно підтримують захист свободи і розуміють, що Росія та інші вороги нашого з вами способу життя хочуть скористатися наслідками політичних штормів”, – сказав український лідер.

При цьому він вказав на важливість того, щоб Європа зараз була готова захищати “наш спільний зі США простір свободи”.

“І ми у Європі маємо бути готові. Америка допомагала нам, допомагала Європі вистояти. І тепер Європі важливо не ховати вітрила від вітру, намагаючись перечекати шторм, а бути разом у цей неспокійний час – працювати разом, захищати наші цінності та наш спільний зі США простір свободи”, – зазначив Зеленський.