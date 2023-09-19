WSJ: Україні гостро потрібні гроші

Війна в Україні не лише жорстока, але й дорога. Контрнаступ, спрямований на витіснення російських окупантів з південного регіону, зайшов у глухий кут. Зіткнувшись із ще одним роком бойових дій і дефіцитом бюджету в понад 40 мільярдів доларів у 2024 році, фінансові чиновники в Києві шукають гроші, щоб підтримати економіку в умовах воєнного часу.

«Деякі з цих зусиль прості: продаж військових облігацій корпораціям і приватним особам, лобіювання міжнародної допомоги та реструктуризація існуючих боргів. Інші доволі жорсткі, наприклад, оподаткування фінансових посередників, таких як Euroclear, які отримують вигоду від заморожених російських активів, або використання складних структур для залучення грошей від міжнародних інвесторів в облігації», – пише Wall Street Journal.

«Якщо уряд не зможе покрити свої бюджетні прогалини, то він не зможе профінансувати і свої військові зусилля», – сказав Віталій Ваврищук, керівник відділу макроекономічних досліджень київського брокера ICU.

Цього тижня компанія за погодженням з урядом запускає програму дистанційного продажу українських державних облігацій приватним особам за кордоном, особливо в Західній Європі. Втім, потенційні інвестиції, швидше за все, будуть лише краплею в морі, яке Києву потрібно наповнити.

«Існує також довгостроковий варіант: отримання членства в Європейському Союзі, що може дати Україні доступ до сотень мільярдів євро у вигляді субсидій та фінансування інфраструктури», – пише видання.

На початку війни Національний банк викупив більшість нових державних облігацій, щоб стабілізувати економіку України. Зараз приватний сектор став рушієм зростання, приваблюваний дохідністю на рівні близько 10% з урахуванням інфляції. За даними Міністерства фінансів України, банки, компанії та приватні особи цього року збільшили свої портфелі державних облігацій на 3 мільярди доларів, в той час як активи самого Нацбанку скоротилися приблизно на 400 мільйонів.

За оцінками Світового банку, Україні знадобиться дуже багато грошей для відновлення після війни. Йдеться щонайменше про 411 мільярдів доларів.

«Якби Україна приєдналася до ЄС, вона могла б отримати сотні мільярдів доларів через гранти на розвиток, сільськогосподарські субсидії та іншу допомогу. Такі країни, як Польща, Угорщина та Чехія, приєдналися до блоку майже 20 років тому, отримавши значні переваги для своїх економік», – пише Wall Street Journal.

Наразі Буца та інші урядовці застосовують клаптиковий підхід до латання бюджетних дірок.

Міжнародні власники облігацій, серед яких MFS Investment Management, BlackRock і Fidelity Investments, минулого року погодилися надати Україні платіжні канікули за боргом у розмірі близько 20 мільярдів доларів до середини 2024 року. Міністерство фінансів сподівається провести подальшу реструктуризацію облігацій наступного року, для чого доведеться просити неохочих інвесторів пробачити частину боргу, а решту обміняти на нові цінні папери.

Інша спроба полягає в тому, щоб стягнути відсотковий дохід, який фінансові клірингові центри, такі як Euroclear, отримали від заморожених російських активів на суму близько 280 мільярдів доларів США. Передача Україні російських коштів, які включають резерви Центробанку РФ, буде тривожною подією з юридичної та дипломатичної точок зору. Але аналітики кажуть, що у випадку з відсотками все чесно.

У першому півріччі компанія Euroclear отримала 1,7 мільярд доларів відсотків від російських активів на суму 150 мільярдів, що потрапили під міжнародні санкції. Бельгійська компанія обговорює з чиновниками ЄС можливість переказу частини цих грошей Україні через податок на непередбачені витрати, який стягує Єврокомісія.

За словами джерел, близьких до переговорів, деякі пропозиції на порядку денному дозволять Euroclear зберегти значну суму з 1,7 мільярда доларів, які компанія зібрала з січня по червень. Кліринговий центр повідомив, що за той же період витрати, пов’язані з російськими санкціями, склали 22 мільйони доларів.

«З огляду на жертви, на які йдуть українці, і мільярди доларів допомоги від США та європейських країн, обурливо, що Euroclear і його акціонери отримують вигоду від війни, не роблячи по суті нічого», – сказав Метт Райан, менеджер портфеля облігацій ринків, що розвиваються, в MFS.