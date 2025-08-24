        Політика

        WSJ: Україна отримає понад 3 тисячі американських авіаційних ракет ERAM

        24 Серпня 2025
        Адміністрація США цього тижня схвалила продаж Україні 3350 ракет повітряного базування Extended Range Attack Munition (ERAM). Про це повідомила газета Wall Street Journal з посиланням на двох американських посадовців.

        За їхніми даними, дальність ураження ракет становить від 240 до 450 км, а для їх використання потрібне узгодження з Пентагоном. Очікується, що поставка прибуде в Україну приблизно через шість тижнів.

        Загальна вартість пакета військової допомоги оцінюється у 850 мільйонів доларів, причому значну частину цієї суми профінансували європейські країни, пише WSJ.


