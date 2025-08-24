WSJ: Україна отримає понад 3 тисячі американських авіаційних ракет ERAM

Адміністрація США цього тижня схвалила продаж Україні 3350 ракет повітряного базування Extended Range Attack Munition (ERAM). Про це повідомила газета Wall Street Journal з посиланням на двох американських посадовців.

За їхніми даними, дальність ураження ракет становить від 240 до 450 км, а для їх використання потрібне узгодження з Пентагоном. Очікується, що поставка прибуде в Україну приблизно через шість тижнів.

Загальна вартість пакета військової допомоги оцінюється у 850 мільйонів доларів, причому значну частину цієї суми профінансували європейські країни, пише WSJ.