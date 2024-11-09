WSJ: США прискорює постачання зброї Україні перед вступом Трампа на посаду

США відправляють Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS, щоб забезпечити її оборонні потреби до кінця року, повідомляє WSJ.

Американська адміністрація намагається прискорити постачання зброї Україні до моменту вступу Трампа на посаду.

“Трамп обіцяв зупинити війну в Україні ще до своєї інавгурації. Хоча конкретний план він не озвучив, представники адміністрації Байдена побоюються, що нова адміністрація може зменшити обсяги військової допомоги Україні”, – пише видання.

Адміністрація Байдена намагається надати Києву якомога більше військової підтримки до січня, щоб посилити його позиції на переговорах і зміцнити оборону країни.

“У відповідь на збільшення атак російських дронів і ракет Пентагон відправляє до України понад 500 ракет-перехоплювачів для систем Patriot і NASAMS”, – зазначають журналісти.

Ці поставки повинні покрити потреби України в системах ППО до кінця року.

Українські чиновники раніше закликали до додаткових поставок тактичних ракетних систем ATACMS з радіусом дії до 200 миль, які могли б забезпечити удари вглиб території Росії.

Пентагон утримувався від відправки додаткових ATACMS, аргументуючи це тим, що Росія вивела літаки та інші важливі цілі за межі їхнього радіусу дії. Адміністрація Байдена також не дозволила використовувати ці ракети для атак по самій території Росії.

За словами двох американських чиновників та радника українського уряду, міністр оборони Ллойд Остін нещодавно відмовив у запиті президента Володимира Зеленського про пріоритетність постачань ATACMS.