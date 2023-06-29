WSJ: США наблизилися до надання Україні далекобійних ракет ATACMS

Адміністрація США наблизилася до позитивного рішення щодо надання Україні ракетних систем більшого радіусу дії ATACMS.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських та європейських посадовців.

«США розглядають можливість ухвалення рішення про (передачу) ракетної системи дальнього радіусу дії Україні», – зазначається в повідомленні.

Це відбувається в момент, коли перед Росією постав виклик всередині власної системи після заколоту, ініційованого ПВК «Вагнер», а також на тлі невизначеності для російських сил на полі бою, звертає увагу видання.

Як повідомлялося, армійська тактична ракетна система (ATACMS) має радіус дії близько 190 миль (більше 300 км), чого достатньо для ураження українськими силами російських цілей далеко за лінією фронту. Раніше адміністрація Байдена відмовляла в поставках цих систем Україні. Однак останнім часом Білий дім почав змінювати своє ставлення та дійшов розуміння «нагальної необхідності» підтримати Україну в її боротьбі проти російського вторгнення.