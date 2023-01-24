WSJ: США може на цьому тижні оголосити про постачання Україні танків M1 Abrams

Адміністрація Байдена схиляється до відправки значної кількості танків Abrams M1 в Україну, і оголошення про поставки може бути зроблено цього тижня, заявили представники США, пише The Wall Street Journal.

Оголошення стане частиною ширшої дипломатичної домовленості з Німеччиною, згідно з якою Берлін погодиться надіслати меншу кількість власних танків Leopard 2, а також схвалить поставку більшої кількості танків німецького виробництва Польщею та іншими країнами.

“Угода мала б вирішити розбіжності між США, Німеччиною та іншими європейцями щодо надання танків Україні під час ключового етапу війни. Київ готує контрнаступ, щоб спробувати повернути українську територію, а Росія мобілізує війська для власних операцій”, – йдеться у статті.

Зміни в позиції США відбулися після розмови 17 січня між президентом Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем , під час якої Байден погодився розглянути можливість надання танків Abrams всупереч рішенням Пентагону. Високопоставлений німецький чиновник сказав, що це питання було предметом інтенсивних переговорів між Вашингтоном і Берліном більше тижня і, схоже, на шляху до вирішення.

Військові офіційні особи публічно стверджували, що танки Abrams вимагають значної підготовки та матеріально-технічної підтримки, а тому не підходять для цього моменту конфлікту.

Під час ​​зустрічі минулого тижня на авіабазі Рамштайн у Німеччині США та їх союзники не змогли переконати Німеччину дозволити іншим країнам надсилати танки німецького виробництва, виявивши перший серйозний розкол в альянсі, який підтримує Київ.