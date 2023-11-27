WSJ: Путін хоче перетворити перевагу в живій силі та боєприпасах у прогрес на полі бою

Американське видання “The Wall Street Journal” пише, що для України цей рік буде важким роком в обороні і її позиція на полі бою може змінитися цієї зими, але й Росія навряд чи здобуде великі перемоги попри всі переваги. Києву радять поліпшити мобілізацію і підготовку військ, відмовитися від наступу і зміцнити свої лінії оборони.

Як зазначає автор матеріалу Маркус Вокер, незабаром піде третій рік війни Росії проти України – і Москва має перевагу на військовому, політичному та економічному фронтах.

Росія має набагато більше людей для поповнення своєї армії, ніж українці. Президент Володимир Путін мілітаризує російську економіку, використовуючи високі доходи від продажу нафти в обхід санкцій. А політичний параліч у США і Європі загрожує постачанню зброї і грошей, від яких залежить виживання України.

“Розгубленість Заходу і зростаюче залучення Росією своїх людських і промислових ресурсів до війни вказують на те, що для України цей рік буде важким роком в обороні. Але обмеженість російської армії в наступальних діях – що було продемонстровано у виснажливій боротьбі за Авдіївку – свідчить про те, що вона радше здобуде невеликі перемоги, аніж досягне прориву. Путін ще дуже далекий від завоювання українських регіонів, на які претендує Росія, не кажучи вже про досягнення своєї головної мети – підкорення України, існування якої як незалежної національної держави він назвав історичною аномалією”.

“Матеріальні переваги у 2024 році будуть переважно на боці Росії, але вони не виглядають достатньо вирішальними для того, щоб Росія змогла досягти своїх політичних цілей.

Було б неправильно стверджувати, що Росія виграє війну. Однак, якщо наступного року не буде зроблено правильного вибору щодо підходу України та західних ресурсів, то перспективи України на успіх виглядають примарними”, – зазначив старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

WSJ пише, що “військова мета Зеленського – повне відновлення міжнародних кордонів України – розглядається Заходом як нереалістична”.

Видання також пише, що “деякі європейські чиновники навіть побоюються, що позиція України на полі бою може змінитися цієї зими”.

Вказується, що українській армії не вистачає піхоти після того, як вона зазнала важких втрат у літньому контрнаступі та під час кривавої оборони міста Бахмут минулої зими.

“Через недієздатну систему призову, пронизану корупцією, багато хто з тих, хто приходить на заміну, – це чоловіки за 40 років, яких часто відправляють в окопи з надто слабкою підготовкою”, – пише Вокер. “Нестача боєприпасів також означає, що Україна навряд чи зможе провести ще один великий наступ протягом деякого часу. Створення українськими військами плацдарму на східному березі Дніпра в Херсонській області є рідкісною світлою плямою, хоча і невеликою за масштабами. Але російська армія також намагається досягти будь-яких помітних проривів, незважаючи на свою чисельну перевагу у військах і техніці. Її піхота і техніка часто старіші і гіршої якості, ніж ті сили, з якими вона починала вторгнення. Обом сторонам важко просуватися відкритою, сильно замінованою місцевістю під небом, яке гуде від безпілотників, що можуть атакувати війська і техніку або вести прицільний артилерійський вогонь”.

Як стверджує видання, “військовий глухий кут” нібито зміцнює думку в Німеччині, що припинення вогню і переговори з Москвою були б в інтересах України.

При цьому Захід здійснив лише обмежені кроки для збільшення військового виробництва і сповільнив озброєння України, а Росія наростила виробництво дронів і отримала восени мільйон снарядів від Північної Кореї. Снаряди з Південної Кореї допомогли українській артилерії досягти паритету з військами РФ протягом частини 2023 року, але зараз українські війська знову опинилися в невигідному становищі, пише WSJ.

Водночас, на думку українських офіцерів і західних експертів, виснажені українські війська все ще можуть організувати ефективну оборону вздовж лінії фронту, якщо мобілізують свої ресурси, обмеживши Росію лише локальними здобутками, пише WSJ.

Міністерство оборони в Києві планує побудувати нові оборонні укріплення, побачивши, наскільки ефективними були російські укріплення на півдні України цього літа.

“Наступний рік може бути використаний з користю як рік будівництва для відновлення української армії”, – сказав аналітик Кофман.

За його словами, Києву необхідно поліпшити мобілізацію і підготовку військ, відмовитися від наступу і зміцнити свої лінії.

“Якщо цього не станеться, то наступний рік може стати переломним, після чого Україна опиниться у все більш несприятливому становищі”, – спрогнозував він.