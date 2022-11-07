Техно

WSJ: Meta збирається звільнити тисячі співробітників

7 Листопада 2022 07:29
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Meta

Компанія Meta Platforms цього тижня планує оголосити про масштабні скорочення співробітників, повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, звільнення торкнуться багатьох тисяч співробітників, а відповідне оголошення буде зроблено вже у середу. Станом на кінець вересня в Meta, за даними компанії, налічувалося 87 тисяч співробітників.

Як зазначає The Wall Street Journal, заплановані звільнення стануть першим масштабним скороченням чисельності персоналу за всю 18-річну історію компанії. Щоправда, у відсотковому відношенні частка звільнених співробітників буде меншою, ніж у Twitter, де штат після покупки соцмережі Ілоном Маском може скоротитися вдвічі, але в абсолютних значеннях скорочення стануть рекордними для індустрії.

Видання нагадує, що Meta, як і інші технологічні гіганти, почала активно наймати співробітників під час пандемії коронавірусу: у 2020-2021 роках компанія збільшила штат співробітників більш ніж на 27 тисяч осіб, а за перші дев’ять місяців цього року ще на 15 тисяч. При цьому 2022 року акції Meta впали більш ніж на 70%.


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