WSJ: Чорний хід Росії у світову банківську систему зачиняється

Коли США і Європа спробували відрізати Росію від західної фінансової системи, Москва знайшла обхідні шляхи. Ключові із них: банки в Перській затоці та Європі, які підтримували зв’язки з Росією.

Тепер зусилля Вашингтона щодо закриття цих лазівок, схоже, приносять свої плоди, йдеться у матерілаі The Wall Street Journal.

Головний державний банк Дубая закрив рахунки російських олігархів і торговців російською нафтою. Турецькі кредитори все більше побоюються вести справи, пов’язані з Росією. США також поставили до відома банкірів у Відні, іншому важливому фінансовому центрі.

Ці кроки послідували за візитами американських чиновників і нещодавніми санкціями проти торгових компаній та інших осіб. Наприкінці грудня Білий дім надав Міністерству фінансів ширші санкційні повноваження, що дало йому змогу карати іноземні банки за угоди, пов’язані з військово-промисловою базою Росії.

Emirates NBD, банківський гігант із Дубая, відіграє центральну роль у цих змінах. Російські бізнесмени та олігархи кинулися в Об’єднані Арабські Емірати, включно з торговим центром Дубай, після того, як Москва вторглася в Україну у 2022 році. Emirates NBD був одним із найбільших бенефіціарів, за словами людей, знайомих із цим питанням, включно з фінансовими фахівцями в країні Перської затоки, американськими чиновниками й одним із керівників енергетичних компаній.

За словами одного з американських чиновників і деяких інших людей, знайомих зі справою, банк займався великими угодами з російською нафтою і створив відділ, що обслуговує росіян, які шукають безпечний притулок для своїх багатств, для чого переманював банкірів з колишнього Радянського Союзу.

Однак останніми місяцями США чинять сильний тиск на ОАЕ. Вашингтон направив у країну співробітників Казначейства і Держдепартаменту, а також запровадив нові санкції проти компаній, що базуються в ОАЕ, таких як орієнтований на Росію нафтотрейдер Voliton.

Emirates NBD змінив курс. За словами фінансових фахівців в Еміратах і ще однієї людини, знайомої з ситуацією, він закрив свій відділ, орієнтований на Росію, припинив приймати перекази в рублях з Росії та закрив велику кількість рахунків, що належать росіянам, на яких зазвичай зберігається понад 5 мільйонів доларів або які належать компаніям, пов’язаним із санкціями.

Деякі із закритих рахунків зачіпають компанії з мережі торговельних і судноплавних компаній, керованих Етібаром Ейюбом, колишнім керівником Coral Energy в ОАЕ. Ця мережа, до якої входять Voliton і ще одна фірма, що нещодавно потрапила під санкції, Bellatrix Energy, стала ключовим маршрутом, через який російська держава експортує нафту на світові ринки, повідомляла раніше The Wall Street Journal.

Emirates NBD розпорядився закрити рахунки Coral, Voliton, Bellatrix і ще однієї пов’язаної з Ейюбом фірми Pontus Trading, повідомив один з американських чиновників та інші люди, знайомі з цим питанням. Представник Emirates NBD заявив, що банк не може коментувати інформацію про конкретних клієнтів, але вітає боротьбу з фінансовими злочинами і відмиванням грошей, а також дотриманню застосовних міжнародних санкцій.

Emirates NBD також закрила рахунки російського гіганта з виробництва добрив “Уралкалій” і російського бізнесмена Івана Тавріна. У грудні США ввели санкції проти Тавріна, який витратив мільярди доларів на скуповування технологічних компаній, як “одного з найбільших російських ділків воєнного часу”.

Крім Emirates NBD, дубайська філія Banque Misr закрила рахунки Coral і деяких інших компаній, за словами деяких людей, знайомих із цим питанням. За словами цих людей, невеликий державний єгипетський кредитор був одним із ключових банків, що обробляють платежі для торговельної мережі.

У Туреччині клімат також змінився, оскільки уряд США підштовхує Анкару до коригування її зростаючих економічних відносин з Росією. США карають турецькі компанії за сприяння російським порушенням і закликають уряд сприяти дотриманню санкцій.

Турецькі експортери скаржаться на проблеми з отриманням грошей. “Ми відчуваємо труднощі з отриманням коштів. Останнім часом деякі банки заявили, що призупиняють свої операції з переказу коштів з Росії до Туреччини”, – каже Омер Генкал, фінансовий консультант турецьких компаній, що ведуть бізнес з Росією.

Турецький експорт до Росії в лютому впав на 33% порівняно з роком раніше і становив $670 млн, свідчать дані міністерства торгівлі. Олексій Єрхов, посол Росії в Туреччині, заявив, що Росія “веде інтенсивні переговори з турецькими офіційними особами з приводу відмови деяких турецьких банків проводити платежі від імені російських компаній”, як повідомляють російські державні ЗМІ.

США також націлилися на Австрію, банківський центр Центральної та Східної Європи, нещодавно направивши співробітника Казначейства Анну Морріс на зустріч з урядом і банками, зокрема Raiffeisen Bank International, який має підрозділ у Росії. Казначейство заявило, що цей візит був частиною більш широкої міжнародної роботи, щоб переконатися, що фінансові компанії розуміють його нові санкційні повноваження, які були покликані частково “створити підвищені ризики для банків”.

Raiffeisen намагається продати або виділити свій російський підрозділ, хоча Москва ускладнює вихід із бізнесу. Банк заявив, що у нього є інструкції та процедури для забезпечення дотримання санкцій. “З початку війни RBI неухильно скорочує свій російський бізнес”, – йдеться в повідомленні.

Посилення санкцій з боку США призвело до деякого порушення російського експорту енергоносіїв, який є фінансовою основою війни проти України. Voliton і Bellatrix були одними з найбільших перепродавців нафти, перекачуваної російською компанією “Роснефть”, як показують дані морських і митних служб. Але після введення санкцій ні Voliton, ні Bellatrix не укладали угод із російською нафтою.

Тиск США на банки з метою обмеження платежів за енергоносії призвів до ускладнень останніми тижнями, кажуть американські чиновники, фінансові фахівці в Еміратах та інші.