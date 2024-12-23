США закликали американців негайно покинути Білорусь

Державний департамент США випустив оновлені рекомендації для американців, які планують поїздки до Білорусі. Нові рекомендації з’явилися на сайті Держдепу 18 грудня, ЗМІ звернули на це увагу тільки зараз.

“У зв’язку з довільним виконанням білоруською владою місцевих законів і ризиком затримання, триваючим сприянням війні Росії проти України, а також підвищеною нестабільністю та непередбачуваністю обстановки в регіоні, не подорожуйте до Білорусі», – йдеться в повідомленні.

Громадянам США, які перебувають у Білорусі, слід негайно покинути країну.

Державний департамент США призупинив роботу свого посольства в Мінську незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Тоді ж Держдеп рекомендував американцям покинути країну. Надалі США кілька разів оновлювали свої рекомендації щодо подорожей до Білорусі.