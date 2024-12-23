Суспільство

Росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників: за добу – 234 зіткнення
23 Грудня 2024 08:25
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війна
Піхотинець 24 ОМБр імені короля Данила / Фото: 24 ОМБр

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 234 бойових зіткнення, у Кураховому тривають бої в міській забудові.

Про це повідомляється у зведенні Генштаба ЗСУ.

  • На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Бугруватка, Стариця.
  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки.
  • На Лиманському напрямку ворог атакував 36 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Надія, Іванівка, Терни, Торецьк, Григорівка та в напрямку Дружелюбівки, Діброви, Серебрянки.
  • На Сіверському напрямку 12 боєзіткнень відбулось поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Для проведення штурмових дій в напрямку Верхньокам’янського противник використовував бронетехніку, баггі та мотоцикли.
  • На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів у районі Васюківки, Часового Яру та Ступочок.
  • На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районах Торецька та Дружби.
  • На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів, таких як Лисівка, Суха Балка, Промінь, Зелене, Українка, Даченське, Шевченко, Новоукраїнка, Покровськ, Нововасилівка, Новоєлізаветівка та Новооленівка. Бронетехніку для спроб прориву нашої оборони ворог використовував неподалік Зеленого, Даченського, Шевченко, Новоєлізаветівки та Новооленівки. Противник успіху не мав, продовжує накопичувати сили.
  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак. Окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове, Ясенове, Дачне та у напрямку Андріївки. В Кураховому тривають бої в міській забудові.
  • На Времівському напрямку противник здійснив 44 штурми наших позицій в районах Великої Новосілки, Костянтинопільського, Янтарного, Успенівки, Розливу, Роздольного, Новосілки, Благодатного, Времівки та у напрямку населеного пункту Багатир. При відбитті штурмів наші воїни, зокрема, знищили 1 танк та 2 ББМ противника, ще 3 танки та 1 ББМ – пошкоджено.
  • На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував в районі Новоандріївки. 
  • На Придніпровському напрямку російські загарбники чотири рази намагалися витіснити з позицій наші підрозділи. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.
  • На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
  • На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та ударні БпЛА по районах українських населених пунктів.

Триває операція в Курській області. За минулу добу українські захисники відбили 27 ворожих атак на напрямку. Противник здійснив 440 обстрілів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1990 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 15 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 55 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 67 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.


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