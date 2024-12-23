Він не буде президентом: Трамп прокоментував зростаючий політичний вплив Ілона Маска

Новообраний президент США Дональд Трамп відкинув будь-які припущення про те, що його союзник-мільярдер Ілон Маск узурпує владу. Також Трамп заявив, що заяви про те, що він “поступився президентством” Маску, є вигадкою.

Про це пише видання NBC News.

Як заявив Трамп, навіть якби Маск хотів отримати посаду голови держави, в нього б це не вийшло через вимогу Конституції, згідно з якою президентом США має бути природженим громадянином країни. Тим часом Маск народився в Південній Африці.

“Ні, він не буде президентом, це я можу вам сказати. І я в безпеці. Знаєте, чому він не може бути? Він не народився в цій країні”, – сказав Трамп.

Заява Трампа щодо Маска: що цьому передувало

У неділю Трамп виступав понад годину на конференції Turning Point USA’s AmericaFest у Феніксі, а тисячі консервативних активістів бурхливо вітали його, коли він вийшов на сцену на тлі піротехнічного шоу. Це був його перший захід у стилі мітингу після виборів.

Поява Трампа на конференції відбулася після напруженого протистояння у Вашингтоні минулого тижня, яке ледь не призвело до закриття уряду.

Трамп і Маск фактично зірвали запропонований спікером Палати представників від Республіканської партії Майком Джонсоном план надзвичайних витрат, змусивши законодавців знайти прийнятну альтернативу, яка б дозволила уряду працювати за кілька годин до того, як закриття набрало б чинності.

Маск, який володіє соціальною мережею X, опублікував понад 100 повідомлень про свої заперечення проти первинної угоди про витрати – попередній перегляд того, як він може використовувати свій вплив і свій мегафон для формування політики під час другого президентського терміну Трампа.

Насміхаючись, демократи почали називати його “президентом Маском”. Історія показує, що будь-хто, хто перевершує Трампа або відволікає увагу від нього, не затримується на його орбіті надовго.

Проте висловлювання Трампа свідчать про те, що він не хоче розриву з Маском; наразі вони мають спільні інтереси. Маск витратив понад 250 мільйонів доларів, щоб допомогти Трампу перемогти на виборах.

Після своєї перемоги Трамп запропонував Маску очолити новий неурядовий офіс, завданням якого є скорочення державних витрат і неефективності.