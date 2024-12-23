Атака російських дронів тривала добу: збито 47 БпЛА

Росія вчергове атакувала Україну дронами, застосувавши 72 ударні БпЛА Shahed і безпілотники інших типів. Запуски здійснювалися із напрямків міст Брянськ та Орел, атака тривала з 10:00 22 грудня по 9:00 23 грудня.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 47 «шахедів» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях.

Через активну протидію Сил оборони 25 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.

У Хмельницькій та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства та будинки. Дані про жертв не надходили, постраждалим надається допомога.