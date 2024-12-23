Суспільство

Атака російських дронів тривала добу: збито 47 БпЛА

23 Грудня 2024 09:42
читать на русском →
дрони, ппо
Мобільна вогнева група відбиває атаку дронів / Фото: Нацгвардія

Росія вчергове атакувала Україну дронами, застосувавши 72 ударні БпЛА Shahed і безпілотники інших типів. Запуски здійснювалися із напрямків міст Брянськ та Орел, атака тривала з 10:00 22 грудня по 9:00 23 грудня.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 47 «шахедів» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях.

Через активну протидію Сил оборони 25 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.

У Хмельницькій та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства та будинки. Дані про жертв не надходили, постраждалим надається допомога.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Грудня 2024 09:42

Атака російських дронів тривала добу: збито 47 БпЛА
23 Грудня 2024 08:39

У Татарстані горів склад з деталями до “шахедів” на $16 мільйонів, – ГУР
23 Грудня 2024 08:25

Росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників: за добу – 234 зіткнення
23 Грудня 2024 07:27

КНДР готує додаткові сили та техніку для підтримки Росії 
22 Грудня 2024 19:50

З 2025 року зросте грошове забезпечення курсантів військових вишів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки