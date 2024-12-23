Суспільство

Лобове зіткнення на Прикарпатті: поліція показала момент ДТП

23 Грудня 2024 10:49
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дтп
Поліція працює на місці зіткнення Jaguar та Renault Trafic / Фото: Нацполіція

Внаслідок зіткнення легковика з мікроавтобусом на Прикарпатті 22 грудня постраждали 13 людей. Правоохоронці оприлюднили момент зіткнення – Jaguar під час обгону виїхав на зустрічну смугу.

Як повідомила пресслужба поліції Івано-Франківської області, правоохоронці з’ясовують всі обставили події.

За інформацією слідства, 19-річна водійка Jaguar, жителька Львівської області, здійснюючи обгін попутного транспортного засобу, не переконалася в безпечності маневру та порушила ПДР – перетнула суцільну лінію дорожньої розмітки. На смузі зустрічного руху сталося зіткнення з мікроавтобусом Renault Trafic, яким керував 25-річний житель Івано-Франківської області.

У результаті аварії травми зазнали водії та пасажири обох транспортних засобів. Загалом до медичних закладів доставлено 13 постраждалих, з них один – неповнолітній. Троє – у важкому стані.  

Потрощені внаслідок лобового зіткнення автівки на Прикарпатті / Фото: Нацполіція

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