На Київщині чоловік катував 4-річну дитину: йому загрожує до 6 років тюрми

Правоохоронці повідомили про підозру 24-річному чоловіку, який катував чотирирічну дитину на Київщині.

Зловмисник систематично бив та принижував доньку своєї співмешканки, завдаючи їй не тільки фізичних, але й психологічних травм. Медики зафіксували численні синці та садна на тілі дівчинки.

Чоловік уже мав кримінальний досвід, раніше притягувався до відповідальності за крадіжки. Після затримання він був поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Поліція та прокуратура повідомили фігуранту про підозру за статтями 126-1 (домашнє насильство) та 127 ч.1 (катування малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років в’язниці.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.