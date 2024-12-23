Економіка

Росія почала постачати електроенергію в Абхазію
23 Грудня 2024 09:23
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грузія, росія
Інгурська ГЕС / Фото: Sputnik

Постачання електроенергії почалося з Росії в Абхазію, повідомляють росЗМІ з посиланням на міністерство енергетики і транспорту невизнаної республіки.

Виконувач обов’язків президента Абхазії Бадра Гунба 21 грудня попросив Росію про гуманітарне постачання електроенергії, дефіцит якої спостерігається з 1 листопада. Він говорив, що без допомоги Абхазія може зіткнутися з гуманітарною катастрофою.

Відносини Росії та Абхазії погіршилися після того, як влада республіки на початку грудня відмовилася від ратифікації інвестиційної угоди з Москвою, через яку в Абхазії пройшли протести опозиції. Незабаром абхазька влада заявила про майже повне зупинення фінансування з боку РФ.

Через це Абхазія не могла знайти гроші, зокрема на оплату перетікання електроенергії з Росії. Кошти на додатковий перетік не заклали в бюджет республіки на 2024 рік. За даними міністерства енергетики Абхазії, послуги комерційного перетікання з Росії було оплачено тільки до 10 грудня.


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