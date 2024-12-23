Суспільство

До Українського легіону в Польщі подано понад 1000 заяв
23 Грудня 2024 08:55
читать на русском →

До Українського легіону, створеного в Польщі, вже подано понад 1000 заяв, повідомив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв’ю “Суспільному”.  

Посол підкреслив, що формування українського підрозділу в Польщі стало важливим результатом співпраці між двома країнами та домовленостей на високому рівні.  

“Наразі понад 1000 заяв перебувають на розгляді відповідної комісії. Ми очікуємо, що ця кількість буде зростати,” — зазначив Боднар.  

За його словами, польська сторона забезпечує базовий військовий вишкіл, екіпірування та необхідні умови для перебування на полігонах.  

При цьому Український легіон не функціонуватиме як окремий підрозділ: військовослужбовців після підготовки розподілятимуть по іншим частинам.  

“Після базової підготовки в Польщі бійців направляють на спеціалізовані полігони відповідно до їхньої спеціалізації. І вже після цього йде формування у відповідному військовому підрозділі на території України, де ті, хто записався до Українського легіону, вже перебувають у безпосередньому підпорядкуванні тієї чи іншої військової частини”, – заявив посол.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Грудня 2024 09:42

Атака російських дронів тривала добу: збито 47 БпЛА
23 Грудня 2024 08:39

У Татарстані горів склад з деталями до “шахедів” на $16 мільйонів, – ГУР
23 Грудня 2024 08:25

Росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників: за добу – 234 зіткнення
23 Грудня 2024 07:27

КНДР готує додаткові сили та техніку для підтримки Росії 
22 Грудня 2024 19:50

З 2025 року зросте грошове забезпечення курсантів військових вишів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки