До Українського легіону в Польщі подано понад 1000 заяв

До Українського легіону, створеного в Польщі, вже подано понад 1000 заяв, повідомив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв’ю “Суспільному”.

Посол підкреслив, що формування українського підрозділу в Польщі стало важливим результатом співпраці між двома країнами та домовленостей на високому рівні.

“Наразі понад 1000 заяв перебувають на розгляді відповідної комісії. Ми очікуємо, що ця кількість буде зростати,” — зазначив Боднар.

За його словами, польська сторона забезпечує базовий військовий вишкіл, екіпірування та необхідні умови для перебування на полігонах.

При цьому Український легіон не функціонуватиме як окремий підрозділ: військовослужбовців після підготовки розподілятимуть по іншим частинам.

“Після базової підготовки в Польщі бійців направляють на спеціалізовані полігони відповідно до їхньої спеціалізації. І вже після цього йде формування у відповідному військовому підрозділі на території України, де ті, хто записався до Українського легіону, вже перебувають у безпосередньому підпорядкуванні тієї чи іншої військової частини”, – заявив посол.