WP: Україна і її прихильники повинні підготуватися до повернення Трампа

Якщо Дональд Трамп повернеться на посаду президента США і спробує припинити або різко скоротити військову, економічну та гуманітарну підтримку України з боку США, про що він вже говорив, Київ буде не єдиною стороною, яка постраждає.

Ймовірна перемога Росії в цьому конфлікті ще більше дестабілізує Європу і підірве довіру до США в усьому світі. До виборів 2024 року необхідно докласти зусиль, щоб поставити Україну в найкращу можливу позицію для того, щоб вона могла витримати все, що може зробити Трамп після обрання, – пише в своїй статті оглядач Washington Post і політичний аналітик CNN Джош Рогін.

Білий дім Джо Байдена вже попереджає Конгрес, що якщо він найближчим часом не ухвалить рішення про збільшення допомоги Україні, то до кінця року вона закінчиться. Але навіть якщо США продовжать фінансувати військові зусилля України до кінця наступного року, гроші закінчаться якраз тоді, коли почне працювати наступний Конгрес і, можливо, нова адміністрація.

Трамп як провідний кандидат у президенти від Республіканської партії відмовився взяти на себе зобов’язання продовжувати військову допомогу Україні і заявив, що просто вирішить конфлікт «за 24 години». Його союзники по Республіканській партії вперто поширюють російську пропаганду проти президента України Володимира Зеленського. Український президент запросив Трампа в Київ, але той відмовився.

«Під час свого другого терміну Трамп може вивести США з НАТО або, принаймні, з Контактної групи з питань оборони України, коаліції, яку очолює Вашингтон, і в якій беруть участь понад 50 країн. Хоча лідери НАТО не хочуть втручатися в політику США, деякі з них сказали мені, що вони серйозно стурбовані можливою відмовою Трампа від допомоги Україні», – пише автор.

«Цей сценарій не був би сприятливим для України. Він був би сприятливим для Росії. Це б показало, чий бік ми обрали», – сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Але до листопада наступного року адміністрація Байдена, європейські країни і український уряд можуть зробити кілька кроків, щоб зміцнити позицію України та ізолювати допомогу від примх Трампа. І такі кроки вже негласно обговорюються в деяких столицях.

«Сполучені Штати – наш найближчий союзник і наш найкращий друг. Ми завжди розраховували на ці відносини. Але ми, безумовно, готуємося до будь-яких непередбачуваних обставин», – сказав міністр оборони Канади Білл Блер.

Однією з ключових можливостей зміцнити довгострокові перспективи України стане саміт НАТО, який президент Байден прийматиме у Вашингтоні в липні наступного року. На минулорічному саміті в Литві президент США холодно поставився до прагнень України отримати членство в НАТО, заявивши, що не вважає Україну «готовою». Але у 2024 році Сполучені Штати і Європа можуть зробити більше, щоб наблизити Україну до готовності.

Блер сказав, що більше ресурсів має бути спрямовано на допомогу Україні в реформуванні її інституцій та викоріненні корупції. Анушаускас прокоментував, що Києву слід дати чіткий знак, що НАТО намагається наблизити його вступ. Наприклад, можна відкрити офіс НАТО в Києві.

«Якщо Трамп повернеться, будь-який консенсус в НАТО щодо просування заявки Києва буде малоймовірним», – вважає автор.

Тим часом США слід також прискорити постачання зброї в Україну і заздалегідь розмістити більше озброєнь і боєприпасів у Східній Європі. Трамп міг би в перший день свого другого терміну скасувати всі незавершені поставки зброї в Україну. Але буде важче змусити Київ або союзників по НАТО повернути назад те, що вже було передане. Переміщення більшої кількості озброєнь ближче до України зараз мало б додаткову перевагу у вигляді зміцнення безпеки європейських союзників.

Адміністрація Байдена і прихильники України в обох партіях повинні також розробити довгостроковий план допомоги у сфері безпеки за зразком 10-річного плану допомоги Ізраїлю, розробленого президентом Бараком Обамою. Це особливо важливо, оскільки навіть якщо Байден виграє переобрання, прихильні до Трампа республіканці в Конгресі, безсумнівно, продовжать спроби скоротити американську допомогу.

Нарешті, і демократичним, і республіканським лідерам необхідно активізувати зусилля, щоб переконати своїх виборців у тому, що допомога Україні варта витрачених грошей. Команда Зеленського також повинна розширити свою діяльність у США за межами Вашингтона. Зрештою, жодні довгострокові зусилля з надання допомоги Україні не будуть стійкими без постійної підтримки американців.

Варто розуміти, що якщо Трамп повернеться в крісло президента і припинить допомогу Україні, війна не закінчиться. Владімір Путін, швидше за все, продовжить наступати. США можуть бути втягнуті в ширшу війну. А лідер Китаю Сі Цзіньпін отримав би позитивний сигнал для початку агресії проти Тайваню. Прихильники України повинні діяти зараз, щоб зменшити ці ризики.