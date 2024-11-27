Світовий банк надав Україні $4,8 млрд

Україна отримала транш у розмірі 4,8 млрд доларів від Світового банку в рамках проєкту PEACE, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це найбільший інвестиційний проєкт в історії банку, спрямований на підтримку України у впровадженні реформ, розвитку соціальної та освітньої сфер, медицини, аграрного сектору та відновлювальних ініціатив.

“Ми щиро вдячні Сполученим Штатам і міжнародним партнерам за фінансування цього проєкту, а також Світовому банку за постійну підтримку та участь у зміцненні України”, — зазначив Шмигаль.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росії через програми Світового банку Україна отримала майже 50 млрд доларів допомоги.