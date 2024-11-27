Суспільство

В Україні зелений колір світлофора замінять на смарагдовий
27 Листопада 2024 11:24
читать на русском →
транспорт
Ілюстративне фото / Unsplash

З 1 травня 2025 року зелений колір світлофора замінять на смарагдовий. Про нововведення з посиланням на Держстандарт повідомив ресурс Велосипедні міста/Bike City.

Стверджується, що смарагдовий колір більш насичений і краще сприймається водіями, ніж зелений.

Також серед нововведень:

  • стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні, які краще видно;
  • з’являться велосипедні світлофори з піктограмою велосипеда та спільні велопішохідні світлофори;
  • додадуть таймер зворотного відліку часу як на пішохідних так і транспортних, в тому числі на велосипедних світлофорах.
Нові стрілки світлофора

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Листопада 2024 11:40

Світовий банк надав Україні $4,8 млрд
27 Листопада 2024 10:16

Правоохоронці затримали російських агентів, які підірвали вибуховий пристрій біля відділу поліції у Житомирі
27 Листопада 2024 10:03

У Києві відкриють для руху головний довгобуд столиці – Подільський міст
27 Листопада 2024 09:17

З початку повномасштабної війни через ВЛК звільнили понад 40 генералів, – ЗМІ
27 Листопада 2024 09:10

Росія запустила по Україні понад 80 дронів: скільки збила ППО
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
усі думки