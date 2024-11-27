В Україні зелений колір світлофора замінять на смарагдовий

З 1 травня 2025 року зелений колір світлофора замінять на смарагдовий. Про нововведення з посиланням на Держстандарт повідомив ресурс Велосипедні міста/Bike City.

Стверджується, що смарагдовий колір більш насичений і краще сприймається водіями, ніж зелений.

Також серед нововведень:

стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні, які краще видно;

з’являться велосипедні світлофори з піктограмою велосипеда та спільні велопішохідні світлофори;

додадуть таймер зворотного відліку часу як на пішохідних так і транспортних, в тому числі на велосипедних світлофорах.