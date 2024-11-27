Суспільство

У Києві відкриють для руху головний довгобуд столиці – Подільський міст
27 Листопада 2024 10:03
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дорога, транспорт
Київський міський голова Віталій Кличко на відкритті Подільсько-Воскресенського мосту. 1 грудня 2023р / Фото: КМВА

У Києві Подільський міст буде відкрито для руху легкових авто на початку грудня. Таке рішення ухвалили на Раді Оборони Києва, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Раніше цим мостом могли користуватися лише транспортні засоби спеціалізованого та спеціального призначення, міський пасажирський транспорт загального користування.

Подільський мостовий перехід — це двоярусна інженерна споруда, що об’єднує три мости та естакади. Верхній ярус призначений для автомобільного руху з шістьма смугами, а нижній передбачає естакаду для метро на Троєщину.  

Будівництво мосту розпочалося 30 років тому. У 1993 році Кабмін затвердив проєктну документацію, передбачивши довжину переходу в 7,04 км, а завершення будівництва планували до 2002 року.  

Підготовчі роботи стартували у 1996 році, але вже за рік проєкт заморозили через відсутність фінансування. Відновлення робіт у 2011 році дозволило ввести в експлуатацію першу чергу мосту, зокрема рух по Гаванському мосту та естакаді на вулиці Набережно-Хрещатицька.  

У 2016 році КМДА переглянула та перезатвердила проєкт будівництва. У 2019 році міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що запуск автосполучення через міст можливий протягом 1,5–2 років за умови належного фінансування.  

Додаткові кошти виділили у жовтні 2022 року, коли Київрада спрямувала 183 мільйони гривень із місцевого бюджету на добудову.  

1 грудня 2023 року міст став доступний для руху спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусного маршруту №111


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