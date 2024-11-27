В Росії зростає кількість крадіжок вершкового масла

У РФ за крадіжку вершкового масла з магазинів порушено близько 50 кримінальних справ тільки за останній тиждень. Кількість таких крадіжок зросла ще наприкінці жовтня і не зменшується досі.

Про це пишуть росЗМІ.

Росіяни крадуть масло по всій країні: у Москві, Підмосков’ї, Твері, Петрозаводську, Липецьку та інших містах. З продуктових магазинів крадуть і інші товари, але масло завжди беруть по кілька пачок.

За даними Росстату, вартість пачки вершкового масла з початку року зросла на 23,4% (що робить його одним із продуктів, які найбільше подорожчали в Росії). Якщо в січні середні роздрібні ціни були на рівні 876 рублів за кілограм, то у вересні – вже 1021 рубль.

При цьому прокурорська перевірка виявила, що збільшення цін на молочну продукцію було зафіксовано “за відсутності об’єктивних економічних підстав”. Як заявили в Генпрокуратурі, після перевірки великі учасники ринку “почали активні дії щодо зниження цін”.