Економіка

В Росії зростає кількість крадіжок вершкового масла
27 Листопада 2024 14:09
читать на русском →
росія
Ілюстративне фото / Pixabay

У РФ за крадіжку вершкового масла з магазинів порушено близько 50 кримінальних справ тільки за останній тиждень. Кількість таких крадіжок зросла ще наприкінці жовтня і не зменшується досі.

Про це пишуть росЗМІ. 

Росіяни крадуть масло по всій країні: у Москві, Підмосков’ї, Твері, Петрозаводську, Липецьку та інших містах. З продуктових магазинів крадуть і інші товари, але масло завжди беруть по кілька пачок. 

За даними Росстату, вартість пачки вершкового масла з початку року зросла на 23,4% (що робить його одним із продуктів, які найбільше подорожчали в Росії). Якщо в січні середні роздрібні ціни були на рівні 876 рублів за кілограм, то у вересні – вже 1021 рубль. 

При цьому прокурорська перевірка виявила, що збільшення цін на молочну продукцію було зафіксовано “за відсутності об’єктивних економічних підстав”. Як заявили в Генпрокуратурі, після перевірки великі учасники ринку “почали активні дії щодо зниження цін”.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Листопада 2024 11:40

Світовий банк надав Україні $4,8 млрд
27 Листопада 2024 13:02

The Economist: Україна могла втратити до 100 тисяч військових
27 Листопада 2024 10:16

Правоохоронці затримали російських агентів, які підірвали вибуховий пристрій біля відділу поліції у Житомирі
27 Листопада 2024 10:03

У Києві відкриють для руху головний довгобуд столиці – Подільський міст
27 Листопада 2024 09:17

З початку повномасштабної війни через ВЛК звільнили понад 40 генералів, – ЗМІ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
усі думки