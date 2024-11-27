Українську бронемашину Oncilla-Shturm допущено до експлуатації у Силах оборони

Міністерство оборони України затвердило до експлуатації у Силах оборони вітчизняну бронемашину Oncilla-Shturm. Вона розроблена для виконання різноманітних бойових завдань та доступна у кількох модифікаціях.

За інформацією Міноборони, бронемашина здатна вмістити трьох членів екіпажу та шістьох десантників. Oncilla-Shturm оснащена автоматичною коробкою передач та турбодизельним двигуном, що забезпечує їй високі швидкісні та маневрові характеристики. Запас ходу машини перевищує 700 км.

Корпус бронемашини забезпечує захист екіпажу та десанту від стрілецької зброї, уламків і вибухонебезпечних предметів. Хоча у відомстві не розкривають точний клас захисту, зазначається, що машина адаптована для роботи у складних бойових умовах.

Oncilla-Shturm обладнана дистанційно керованим бойовим модулем, озброєним великокаліберним кулеметом, імовірно КПВТ калібру 14,5 мм, та додатковим кулеметом калібру 7,62 мм, який встановлено на тому ж модулі.