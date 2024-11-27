“Грузинська мрія” висунула на посаду президента колишнього футболіста Кавелашвілі

Кандидатом “Грузинської мрії” на посаду президента буде колишній футболіст Михайло Кавелашвілі.

Про це оголосив голова правлячої партії Бідзіна Іванішвілі, передає “Эхо Кавказа”.

Іванішвілі повідомив, що рішення висунути Кавелашвілі було ухвалене командою одноголосно, висловивши впевненість, що він відновить гідність Інституту президента.

Кавелашвілі — ветеран футболу, який розпочинав кар’єру у тбіліському “Локомотиві” і згодом здобув шість чемпіонських титулів із “Динамо”. Пізніше він грав за клуби Росії, Англії (зокрема за “Манчестер Сіті”) та Швейцарії.

Цьогоріч вибори президента Грузії вперше відбудуться шляхом голосування у Виборчій колегії, де більшість має “Грузинська мрія”. Голосування заплановане на 14 грудня. Інавгурація новообраного президента призначена на 29 грудня.