Суспільство

З початку повномасштабної війни через ВЛК звільнили понад 40 генералів, – ЗМІ
27 Листопада 2024 09:17
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армія
Ілюстративне фото / Радіо Свобода

Від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року до 1 серпня 2024 року, за станом здоров’я з військової служби у запас було звільнено 41 представника вищого офіцерського складу Збройних Сил України.

Цю інформацію надало Головне управління комунікацій ЗСУ у відповідь на запит Радіо Свобода.  

Згідно з відповіддю Кадрового центру ЗСУ, йдеться про офіцерів найвищих рангів, таких як генерал-майори, генерал-лейтенанти та генерал-полковники, які обіймали стратегічні командні посади.  

Запит стосувався саме тих генералів, які були відправлені в запас за висновками військово-лікарських комісій.

Крім того, за вказаний період на військову службу було прийнято одного військового вищого офіцерського складу.


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