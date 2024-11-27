Політика

Румунська молодь масово протестує проти виходу ультраправого Джорджеску у другий тур виборів
27 Листопада 2024 11:05
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вибори, румунія
Протестуюча румунська молодь / Фото: Inquam Photos

У Румунії тисячі людей по всій країні вийшли на вулиці, протестуючи проти ультраправого політика Келіна Джорджеску, який пройшов до другого туру президентських виборів.

Найбільше протестувальників зібралося в Бухаресті, але акції відбулися також у Тімішоарі, Констанці, Яссах, Крайові, Сібіу та Брашові. Учасники скандували гасла на підтримку демократії, НАТО, Європи та проти екстремізму, повідомляє digi24.ro.

Більшість протестувальників — студенти, які висловлюють протест проти того, що вони називають антидемократичним курсом Румунії. У Яссах учасники протесту тримали плакати з написами на підтримку НАТО та Європи, закликаючи не голосувати за “диктатора”. Вони наголосили, що хочуть зберегти європейський курс Румунії та протистояти відхиленню від демократії.

Протестуючи, люди виступають за збереження демократичних цінностей і проти підтримки політика, який має проросійську орієнтацію. Учасники вважають, що Румунія повинна залишатися частиною Європейського Союзу і рухатися в напрямку західних демократичних цінностей.


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