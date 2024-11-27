Політика

Фіцо заявив про намір приїхати в Москву на парад 9 травня
27 Листопада 2024 13:23
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путін, фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / Robert Fico/Facebook

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що прийняв запрошення Володимира Путіна взяти участь у святкуванні Дня перемоги, яке відбудеться 9 травня 2025 року в Москві.

Про це Фіцо повідомив на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що вважає участь у цих урочистостях важливою.

“Для мене, як прем’єр-міністра Словацької Республіки, цілком природно бути присутнім на офіційних заходах із нагоди перемоги над фашизмом, які пройдуть у Москві 9 травня 2025 року. Я із задоволенням прийняв офіційне запрошення президента Путіна”, — написав Фіцо.

Раніше, у жовтні 2024 року, словацький прем’єр уже висловлював намір відвідати Москву, закликавши інших лідерів “не страждати русофобією”.


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