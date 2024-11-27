The Economist: Україна могла втратити до 100 тисяч військових

Україна могла втратити від 60 до 100 тисяч військових загиблими під час майже трьох років повномасштабної війни з Росією, а ще близько 400 тисяч солдатів, ймовірно, зазнали поранень.

Про це йдеться у матеріалі The Economist.

Видання зазначає, що ці цифри складно перевірити, оскільки вони можуть не враховувати зниклих безвісти або тих, хто офіційно вважається загиблим.

За даними платформи UAlosses, з початку війни загинуло щонайменше 60 435 українських військових.

“Це понад 0,5% довоєнного населення України чоловічого призовного віку (18-49 років). Враховуючи, що не всі дані про загиблих є вичерпними, реальна кількість втрат серед чоловіків цієї категорії, ймовірно, вища”, — йдеться у статті.

Російські втрати, за оцінками The Economist, становлять близько 200 тисяч солдатів вбитими.

Журналісти підкреслюють, що рівень втрат у відсотковому співвідношенні до населення в Україні та Росії перевищує показники загиблих під час Корейської та В’єтнамської воєн у США.

Втрати Росії в цій війні також перевершують загальну кількість її військових втрат у всіх конфліктах з 1945 року.