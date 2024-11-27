Уряд затвердив нових незалежних членів наглядової ради “Укренерго”

Кабінет міністрів України затвердив кандидатури чотирьох незалежних членів наглядової ради “Укренерго”.

Відповідна інформація оприлюднена в урядовій постанові № 1168-р від 26 листопада 2024 року.

“Затвердити кандидатури переможців конкурсу на посади членів наглядової ради “Укренерго” — Грейхена Патріка Роланда, Де Францискі Луїджі, Кофода Єппе Себастьяна та Монтелла Яна Генріка у якості незалежних членів”, — зазначено у документі.

До цього часу, з вересня, наглядова рада функціонувала у неповному складі, оскільки частина незалежних членів склала повноваження через незгоду з рішенням про звільнення Володимира Кудрицького з посади очільника “Укренерго”.