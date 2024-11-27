Нардеп Мережко номінував Трампа на Нобелівську премію миру

Народний депутат України від партії “Слуга народу” та голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2025 року.

Про це йдеться в листі Мережка до Нобелівського комітету, з яким ознайомилося видання Kyiv Independent.

У своєму листі Мережко відзначив потенціал Трампа у сприянні встановленню “справедливого, всеосяжного та стійкого миру”, що базується на Статуті ООН та принципах міжнародного права. Він висловив надію, що експрезидент США сприятиме зупиненню війни та дбатиме про збереження суверенітету й територіальної цілісності України.

Мережко також наголосив, що саме за час президентства Трампа було закладено основу міжнародної коаліції на підтримку України, включно з лідерством у постачанні зброї для боротьби проти агресії Росії.