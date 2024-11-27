Кримінал

Правоохоронці затримали російських агентів, які підірвали вибуховий пристрій біля відділу поліції у Житомирі
27 Листопада 2024 10:16
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Служба безпеки та Нацполіція затримали 5 російських агентів, які 20 листопада вчинили теракт у центральній частині Житомира. Тоді внаслідок вибуху було травмовано одного правоохоронця.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Для вчинення теракту фігуранти дистанційно привели у дію саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райуправління поліції. За інструкцією російських кураторів вони начинили вибухівку цвяхами і замаскували у термосі, а її детонацію здійснили “віддалено” за допомогою мобільного телефону”, – йдеться у повідомленні.

Також зрадники встановили приховані відеокамери на місці події, які фіксували підрив у режимі реального часу.

Усі п’ятеро терористів були затримані у результаті спецоперації в обласному центрі. Серед них – 46-річний харків’янин, який двічі відбував покарання за розбій і грабіж.

Під час обшуків у затриманих вилучено складові вибухового пристрою, сім-карти та мобільні телефони із доказами злочину.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ і Нацполіція затримали агентів РФ, які підірвали вибуховий пристрій біля райуправління поліції / Фото: СБУ

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