Одеситка 12 разів дзвонила рятувальникам, вимагаючи скасувати тривогу

26 листопада в Одесі стався незвичайний інцидент: місцева жителька 12 разів телефонувала рятувальникам під час повітряної тривоги, вимагаючи “дати відбій”, оскільки вона замерзла в укритті.

Працівники обласної Держслужби з надзвичайних ситуацій поділилися цією історією, зазначивши, що їхнім диспетчерам іноді доводиться стикатися з нестандартними викликами.

“Понад три години наші диспетчерки працювали в укритті, приймаючи численні дзвінки. Серед них — 12 дзвінків від однієї жінки, яка кричала та погрожувала, вимагаючи скасувати тривогу через холод у підвалі,” — розповіли в ДСНС.

Рятувальники спробували пояснити, що тривалість повітряної тривоги залежить не від них, а є наслідком війни.

“Ми намагаємося зберігати спокій та усмішку навіть у таких ситуаціях. Люди не завжди розуміють, що причина їхнього роздратування — це дії Росії,” — зазначили в службі.