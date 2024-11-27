Суспільство

Одеситка 12 разів дзвонила рятувальникам, вимагаючи скасувати тривогу
27 Листопада 2024 10:44
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війна, дснс
Диспечер ДСНС / Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

26 листопада в Одесі стався незвичайний інцидент: місцева жителька 12 разів телефонувала рятувальникам під час повітряної тривоги, вимагаючи “дати відбій”, оскільки вона замерзла в укритті.  

Працівники обласної Держслужби з надзвичайних ситуацій поділилися цією історією, зазначивши, що їхнім диспетчерам іноді доводиться стикатися з нестандартними викликами.  

“Понад три години наші диспетчерки працювали в укритті, приймаючи численні дзвінки. Серед них — 12 дзвінків від однієї жінки, яка кричала та погрожувала, вимагаючи скасувати тривогу через холод у підвалі,” — розповіли в ДСНС.  

Рятувальники спробували пояснити, що тривалість повітряної тривоги залежить не від них, а є наслідком війни.  

“Ми намагаємося зберігати спокій та усмішку навіть у таких ситуаціях. Люди не завжди розуміють, що причина їхнього роздратування — це дії Росії,” — зазначили в службі.


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