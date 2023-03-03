Політика

WP про інцидент з Лавровим в Індії: оплески, сміх та стогін

3 Березня 2023 20:35
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Російський глава МЗС Сергій Лавров викликав і оплески, і вигуки несхвалення своїм виступом в Індії, пише The Washington Post.

Шумна міжнародна аудиторія, що складається з вчених, дипломатів та керівників бізнесу – учасників Raisina Dialogue (флагманської конференції Індії з геополітики та геоекономіки), емоційно реагувала, коли міністр Лавров представляв думку Росії на військові дії в Україні.

“Ви цікавилися в ці роки тим, що відбувається в Іраку, що відбувається в Афганістані?” – спитав він свого інтерв’юера, перериваючись під оплески. “Ви вважаєте, що Сполучені Штати мають право оголосити загрозу своїм національним інтересам у будь-якому місці на землі, як вони це зробили в Югославії, Іраку, Лівії, Сирії… і ви не ставите їм жодних питань?”

Лавров також сказав своєму інтерв’юеру Санджою Джоші, голові Дослідницького фонду Observer, що йому слід було б “провести домашню роботу”, викликавши спільний сміх у залі.

Крім того, його заява про те, що Москва була жертвою, а не агресором у конфлікті, викликала лише колективне закочування очей аудиторії. “Війна була розв’язана проти нас за допомогою українського народу”, – сказав Лавров під чутний гул і сміх зали.


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