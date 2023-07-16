WP: Найбільша перешкода для контрнаступу України? Мінні поля

Ще одне американське видання пише про мінні поля, які гальмують просування вперед ЗСУ.

Контрнаступ України просувається повільно, оскільки території перед російськими позиціями щільно заміновані, а українським військовим не вистачає спецтехніки для розмінування. Про це сьогодні пише американська газета The Washington Post.

Видання посилається на слова українських військовослужбовців, згідно з якими “тривала підготовка до контрнаступу, який розпочався близько місяця тому на багатьох ділянках поля бою на сході та півдні України, дала росіянам час на підготовку. Території глибиною від 3 до 10 миль перед основними опорними пунктами росіян були щільно заміновані протитанковими та протипіхотними мінами та розтяжками”. Поки що вони успішно стримують просування українських військ.

Глибина та щільність мінних полів створюють особливі проблеми на південній ділянці Запорізької лінії фронту, де росіяни очікували наступу українських військ з метою розірвати сухопутний коридор через окупований регіон, який сполучає російський кордон із анексованим Кримом, пише WP.

Це, зазначає видання, змусило українське командування змінити стратегію. “Замість того, щоб намагатися прорватися за допомогою бойових машин піхоти та бойових танків, які західні союзники надали Україні для контрнаступу, підрозділи просуваються вперед повільно, пішки”, – зазначає видання.

“Нам потрібна спеціальна техніка для дистанційного розмінування”, – сказав в інтерв’ю WP український головнокомандувач генерал Валерій Залужний, додавши, що Україна використовує поставлені США системи M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), але “їх теж знищують” і тому “їх потрібно дуже багато”.

За словами високопосадовця, який, як і інші, говорив з американським виданням на умовах анонімності, Київ отримав менше 15 відсотків від тієї кількості засобів розмінування та інженерної техніки, включаючи MICLIC, яку Україна запитувала у західних партнерів перед початком контрнаступу. Частина цієї техніки, за словами чиновника, надійшла лише у першій декаді липня.

У свою чергу американські офіційні особи заявили WP, що вони надали Україні практично всі види обладнання, яке вона просила напередодні контрнаступу. При цьому вони визнали, що не завжди вдається надати ту кількість, яку запитує Україна. Однак у випадку із системами MICLIC Вашингтон працює над тим, щоб найближчим часом надати більше не лише самих систем, а й зарядів, які використовуються для підриву довгого ряду мін, зазначили співрозмовники WP.

Чиновники також додали, що рішення США надати Україні спірні касетні боєприпаси вперше в цьому конфлікті забезпечить Києву вогневу перевагу, дозволивши українцям отримати необхідний час і простір для використання інженерної техніки, яка вже є в них.