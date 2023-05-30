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WP: Харківський фізико-технічний інститут ремонтується силами співробітників

30 Травня 2023 21:44
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харків

Співробітники українського експериментального ядерного майданчика збирають уламки від російських ударів, розпочинає свій репортаж із Харківського фізтеху The Washington Post.

Харківським фізико-технічним інститутом та фінансованою США лабораторією ядерних досліджень на північному сході України неодноразово завдавали ударів російські ракети. Протягом перших місяців конфлікту по об’єкту було завдано близько 100 ударів ракетами та бомбами, і він, як і раніше, під загрозою.

Хоча експериментальний реактор лабораторії становить небезпеку, досі не зафіксовано жодних витоків.

За словами Миколи Шульги, директора Наукового центру інституту, збитки “значні, але ми проводимо ремонт самотужки”.

МАГАТЕ вже звинуватило Росію у “постійних обстрілах” дослідницької лабораторії. Хоча агентство виявило, що майже всі будинки на об’єкті пошкоджені, інспектори МАГАТЕ підтвердили, що викиду радіації не було.

Харківська дослідницька лабораторія допомагала розробляти ядерну зброю за радянських часів та була радянським аналогом Лос-Аламосу у США. Після розпаду Радянського Союзу США погодилися фінансувати українські ядерні дослідження в обмін на те, що Україна позбавиться своїх запасів для створення ядерних бомб.


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