Політика

WP: Елітні сили спецназу Росії сильно порідшали

14 Квітня 2023 10:58
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сша

Засекречені оцінки США показують, що елітні сили спецназу Росії сильно порідшали через війну в Україні, пише The Washington Post, з посиланням на дані “витоку з Пентагону”.

Співробітники спецназу зазвичай виконують ризиковані потайні завдання, але командири відхилилися від практики та направили їх брати участь безпосередньо у бойових діях в Україні.

Ця стратегія призвела до великих втрат, серйозно обмеживши здатність Росії використовувати таємну тактику при підтримці бойових дій.

Супутникові знімки, включені до витоку матеріалів, показують, що майже всі бригади спецназу, які повернулися з бойових дій в Україні, зазнали значних втрат. Американські чиновники вважають, що величезні втрати, які зазнали ці підрозділи, зроблять їх менш ефективними не лише в Україні, а й у інших частинах світу.

Оцінки показують, що для відновлення цих підрозділів у Москви може піти до десяти років, підсумовує WP.


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