Washington Post: Венесуела звернулася по військову допомогу до РФ через загрозу війни зі США

Через загострення відносин зі США президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Росії, Китаю та Ірану по військову допомогу. Каракас просить про ремонт техніки, постачання ракет і посилення обороноздатності країни.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел WP, Ніколас Мадуро написав лист главі російському диктатору Володимиру Путіну з проханням про капітальний ремонт оборонних радарів, військових літаків та можливе надання ракет.

Також Венесуела звернулася до Ірану та Китаю з проханням про військову допомогу та обладнання для зміцнення обороноздатності країни. Мадуро написав листа президенту Китаю Сі Цзіньпіну, в якому вимагав “розширення військової співпраці” між двома країнами для протидії “ескалації між США та Венесуелою”. Каракас також закликав Китай пришвидшити виробництво систем радіолокаційного виявлення.

Відносини між Венесуелою та США загострилися після того, як Дональд Трамп звинуватив Мадуро в керівництві наркокартелем й дозволив ЦРУ проводити таємні операції у Венесуелі.

ЗМІ повідомляють, що адміністрація президента США протягом кількох місяців “тихо готує підґрунтя для можливих військових дій у Венесуелі”. Як пише Washington Post, поблизу країни помічено елітний 160-й авіаційний полк спеціального призначення армії США, відомий як “Нічні сталкери”. Підрозділ раніше брав участь у найризикованіших операціях — зокрема в Іраку, Сирії та рейді з ліквідації Осами бен Ладена в Пакистані.

Окрім цього, США посилили військову присутність у Карибському басейні, заявивши про намір боротися з наркоторгівлею. Американські сили також здійснили авіаудари по кількох човнах, які, за словами Дональда Трампа, перевозили наркотики з Венесуели до США у міжнародних водах.

Водночас критики вважають, що такі дії можуть порушувати норми американського та міжнародного права, оскільки адміністрація Трампа не надала переконливих доказів або юридичних підстав для ударів.