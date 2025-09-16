Штати вдруге завдали удару по судну, яке перевозило наркотики з Венесуели

Збройні сили США завдали удару по судну, яке перевозило наркотики з Венесуели. Внаслідок атаки корабель був знищений, загинули троє осіб.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.

“Сьогодні вранці, за моїм наказом, Збройні сили США завдали ДРУГОГО кінетичного удару по достовірно ідентифікованих, надзвичайно жорстоких наркокартелях і наркотерористах у зоні відповідальності Південного командування (SOUTHCOM). Удар було завдано, коли ці підтверджені наркотерористи з Венесуели перебували в міжнародних водах, транспортували незаконні наркотики (СМЕРТОНОСНУ ЗБРОЮ, ЩО ОТРУЮЄ АМЕРИКАНЦІВ!) до США”, — написав він у власній соцмережі.

Нагадаємо, 2 вересня США повідомили про перший подібний удар у Карибському басейні, тоді було знищене інше судно наркоугруповання, загинуло 11 осіб.