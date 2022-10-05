Взято під варту ще одного учасника потрійного вбивства на Харківщині

Повідомлено про підозру 41-річному чоловіку за фактом умисного вбивства трьох осіб, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Харківська обласна прокуратура нагадує подробиці жахливого злочину.

23 березня цього року шестеро чоловіків, перебуваючи на дорозі поблизу с. Зелений Гай Великобурлуцького району Харківської області, використовуючи автоматичну вогнепальну зброю, якою заволоділи з розбитої військової колони на території смт Печеніги, вбили трьох людей через неприязні стосунки у минулому.

Після цього зловмисники розсадили загиблих в салон автівки, яка належала одному з потерпілих.

Згодом чоловіки поїхали в бік с. Шиповате, де мешкав один із загиблих, спалили автомобіль з потерпілими, імітувавши смерть під час обстрілу, та втекли.

У квітні правоохоронці затримали двох підозрюваних – одного в Полтаві, іншого під час спроби покинути територію Харківщини. Наразі вони перебувають під вартою.

3 жовтня під час проведення стабілізаційних заходів на деокупованій території затримано третього зловмисника.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі встановлюється місцезнаходження ще трьох фігурантів, їх оголошено у розшук.