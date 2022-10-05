Кримінал

Взято під варту ще одного учасника потрійного вбивства на Харківщині

5 Жовтня 2022 14:51
123
прокуратура

Повідомлено про підозру 41-річному чоловіку за фактом умисного вбивства трьох осіб, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Харківська обласна прокуратура нагадує подробиці жахливого злочину.

23 березня цього року шестеро чоловіків, перебуваючи на дорозі поблизу с. Зелений Гай Великобурлуцького району Харківської області, використовуючи автоматичну вогнепальну зброю, якою заволоділи з розбитої військової колони на території смт Печеніги, вбили трьох людей через неприязні стосунки у минулому.

Після цього зловмисники розсадили загиблих в салон автівки, яка належала одному з потерпілих.

Згодом чоловіки поїхали в бік с. Шиповате, де мешкав один із загиблих, спалили автомобіль з потерпілими, імітувавши смерть під час обстрілу, та втекли.

У квітні правоохоронці затримали двох підозрюваних – одного в Полтаві, іншого під час спроби покинути територію Харківщини. Наразі вони перебувають під вартою.

3 жовтня під час проведення стабілізаційних заходів на деокупованій території затримано третього зловмисника.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі встановлюється місцезнаходження ще трьох фігурантів, їх оголошено у розшук.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Промывание мозгов. Итоги: вымыли все
Арсен АВАКОВ

Война должна закончиться только одним: безоговорочной победой Украины!
Александр КИРШ

РасПУТИН: почему его не убивают
Александр КИРШ

Если бы таких в россии было больше, это была бы Россия
усі думки
ТОП-новини
5 Жовтня 2022 17:56
57

Путін доручив вкрасти ЗАЕС
5 Жовтня 2022 17:44
24

Іранські дрони можуть долати до тисячі кілометрів – експерти
5 Жовтня 2022 17:18
34

Україні важливо відсунути росіян від Херсона до зими, вважають на Заході
5 Жовтня 2022 15:51
20

Іспанія, Португалія і Україна подають спільну заявку на проведення ЧС-2030 з футболу
5 Жовтня 2022 15:35
80

Народному депутату Ренату Кузьміну повідомлено про підозру у державній зраді
Останні новини
усі новини